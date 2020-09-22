اكتشاف تابوت فرعوني وتماثيل أوشابتي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة: ”الخليج 365”

اكتشفت حفائر البعثة الأثرية المصرية، برئاسة د. مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، بئراً للدفن، بمنطقة الغريفة الأثرية بتونا الجبل في محافظة المنيا، وبداخلها تابوت من الحجر الجيري، وعدد من تماثيل «الأوشابتي».

وأوضح د. وزيري أن البعثة بدأت موسمها الرابع بإزاحة الرديم الموجود، ما أدى إلى العثور على البئر على عمق 5 أمتار، ويوجد بها تابوت مصنوع من الحجر الجيري عليه مناظر، تمثل أولاد حورس الأربعة، في حالة جيدة من الحفظ، وبجانبه مجموعة من تماثيل «الأوشابتي» المصنوعة من «الفاينس».

يذكر أن البعثة الأثرية العاملة بمنطقة الغريفة نجحت خلال مواسمها الثلاثة السابقة في الكشف عن العديد من المقابر العائلية، التي تخص كبار كهنة «جحوتى» وكبار الموظفين بالإقليم الخامس عشر من أقاليم مصر العليا، و19مقبرة، تضم 70 تابوتاً حجرياً مختلفة الأحجام والأشكال، وأثاث جنائزي.