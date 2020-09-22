جامعة زايد ضمن تصنيفات «تايمز للتعليم العالي» 2021

حققت جامعة زايد، المؤسسة الرائدة في توفير سبل التعليم العالي المبتكرة، إنجازاً جديداً بإدراجها مؤخراً ولأول مرة في قائمة الجامعات الوطنية بدولة الإمارات في التصنيف العالمي «تايمز للتعليم العالي» ليرتفع بذلك عدد الجامعات إلى خمس جامعات رائدة لعام 2021.

وقال الدكتور ناجي واكيم، نائب مدير الجامعة بالإنابة: إنه إنجاز كبير لدولة الإمارات بارتفاع عدد الجامعات في تصنيف تايمز للتعليم العالي إلى خمس جامعات وطنية ومن بينها جامعة زايد ولأول مرة، وهذه علامة بارزة تضاف إلى قطاع التعليم العالي والبحث العلمي في الإمارات. وأضاف: هذا الإنجاز دليل على دعم واهتمام القيادة الرشيدة بإعداد جيل من الخريجين المؤهلين في بيئة تعليمية مبتكرة وداعمة، ودليل كذلك على جودة وتفاني أعضاء هيئة التدريس والموظفين والطلبة بالجامعة، حيث تمتلك جامعة زايد، والتي تم إدراجها ضمن فئة أفضل 801-1000 جامعة حول العالم لعام 2021، الكثير من الإمكانيات والمشاريع التي تلبي تطلعاتها في الابتكار والبحث العلمي، فطلبتنا هم محور اهتمامنا وتركيزنا ومستقبلهم المشرق هو مهمتنا.

ويستند هذا التصنيف إلى تقييم الجامعات على أدائها لمهامها الأساسية: وهي التعليم، والبحث العلمي، ونشر المعرفة، ونظرة المجتمع الأكاديمي الدولي لها، كما تستند التصنيفات إلى مؤشرات أداء تمت معايرتها بشكل مناسب يتيح للطلبة والأكاديميين وغيرهم المقارنة بين عدة جامعات عالمية بطرق أكثر شمولاً وتوازناً.