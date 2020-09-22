شكرا لقرائتكم خبر عن تصميم أوروبي على دعم الحوار الليبي في إطار «برلين» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - شدد وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي،أمس الاثنين، على ضرورة استمرار العمل، للتوصل إلى حل سياسي للأزمة في ليبيا، وفرض الاتحاد عقوبات على ثلاث شركات من تركيا وكازاخستان ودولة عربية، وذلك بسبب خرقها توريد الأسلحة إلى ليبيا، في حين طار رئيس حكومة الوفاق فائز السراج إلى أنقرة في زيارة مفاجئة .

وأكد منسق الشؤون الخارجية الأوروبي جوزيب بوريل تصميم الاتحاد الاستمرار في دعم الحوار في ليبيا في إطار عملية برلين لحل النزاع في البلاد.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده بوريل، عقب انتهاء أعمال اجتماع وزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد أمس الاثنين في بروكسل.

وأشار بوريل إلى فرض عقوبات على شخصين تورطا بانتهاكات حقوق الإنسان وثلاث شركات تركية وكازاخية وأردنية على خلفية ضلوعها بانتهاك القرار الأممي حظر توريد السلاح لليبيا.

رفع العقوبات عن صالح وأبو سهمين

وبالمقابل،قرر الأوروبيون رفع اسم كل من عقيلة صالح ونوري أبو سهمين من لائحة العقوبات، وهذا «يثبت أننا قادرون على استخدام عقوباتنا بشكل استراتيجي».

وأعلن بوريل إن عملية إيريني شاركت بشكل ملموس في تطبيق حظر السلاح المفروض على ليبيا.

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وأشار إلى قيامها قبل أسابيع باعتراض سفينة تحمل وقوداً عسكرياً إلى ليبيا.

السراج في زيارة مفاجئة لأنقرة

إلى ذلك،وصل رئيس حكومة الوفاق فائز السراج الى أنقرة في زيارة مفاجئة ،تزامنت مع قول الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن بلاده منزعجة من إعلان السراج اعتزامه الاستقالة.وقال المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم كالين أمس إن اتفاقات تركيا وتعاونها مع حكومة الوفاق قائمة. وأكد كالين أن الدعم التركي لحكومة الوفاق والاتفاقات الثنائية بين البلدين، التي تتضمن معاهدة أمنية جرى توقيعها العام الماضي، ستستمر.

وأضاف أن مسؤولين أتراكاً قد يتوجهون إلى طرابلس«خلال الأيام المقبلة»لمناقشة التطورات.

وقال كالين لوكالة أنباء ديميرورين:«لن تتأثر هذه المعاهدات بهذه الفترة السياسية، لأنها قرارات اتخذت من قبل الحكومة وليس من قبل فرد واحد».

تونس: موقفنا ثابت من الأزمة

وأكد رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي،خلال الندوة السنوية لرؤساء البعثات الدبلوماسية والدائمة والقنصلية أمس أن موقف بلاده ثابت في التوصل إلى حل ليبي ليبي يمكن من استعادة السلم في ليبيا بعيداً عن التدخل العسكري الخارجي.(وكالات)