خط ساخن لبلاغات فاقدي الرعاية الاجتماعية في الشارقة

عقدت اللجنة الدائمة للرعاية الاجتماعية بالشارقة، اجتماعها الأول، برئاسة المستشار سالم علي مطر الحوسني، رئيس محكمة الشارقة الشرعية، وبمشاركة نائب رئيس اللجنة اللواء سيف الزري، قائد عام شرطة الشارقة، وعفاف المري، رئيس دائرة الخدمات الاجتماعية، والمحامي العام أنور الهرمودي، رئيس نيابة الشارقة الكلية، وخميس السويدي، رئيس دائرة شؤون الضواحي والقرى، وموضي الشامسي، رئيس إدارة مراكز التنمية الأسرية، ومحمد الزرعوني، مدير منطقة الشارقة الطبية، والعميد جمال العبدولي، مدير إدارة الجنسية والهوية بالشارقة.

واستهلت اللجنة اجتماعها؛ بالوقوف على بنود قانون الرعاية الاجتماعية رقم 6 لسنة 2020 الذي يهدف إلى حماية حقوقهم ورعايتهم، وتشجيع ودعم الأسر في الاحتضان، ودمج فاقدي الرعاية الاجتماعية في المجتمع، وضمان تمتع فاقد الرعاية الاجتماعية بتنشئة طبيعية.

واعتمدت اللجنة؛ إطلاق الخط الساخن عبر الرقم المجاني 800700، الموحد لتلقي البلاغات وحماية كل فاقدي الرعاية الاجتماعية من مختلف فئات المجتمع المتمثلة في الطفل، أو المرأة المعنفة، أو المرضى النفسيين، أو ذوي الإعاقة، أو كبار السن، ومن في حكمهم، مؤكدة أن اعتماد الخط الساخن يأتي في إطار استكمال منظومة الحماية والدعم من خلال توحيد القنوات لاستقبال البلاغات التي نص عليها القانون والذي أوكل مسؤوليتها لدائرة الخدمات الاجتماعية في الشارقة بالتعاون مع الجهات الحكومية المختصة، والمتمثلة في الجهات الشرطية والصحية والمحكمة، وغيرها.

كما ناقشت اللجنة عدداً من الآليات المعنية بوضع إطار عمل متكامل بين مختلف الجهات ذات صلة بفاقدي الرعاية الاجتماعية، والبدء بالعمل على توفير وتأمين حقوق فاقدي الرعاية الاجتماعية التي نص عليها القانون.

ويتيح الخط الساخن استقبال المكالمات والبلاغات من عموم أفراد المجتمع ومؤسساته، للإبلاغ عن كل ما يسيء إلى فاقدي الرعاية الاجتماعية من الأطفال، وذوي الإعاقة، والنساء المعرضات للعنف، وكبار السن، أو القائمين على رعايتهم، إلى جانب استقبال بلاغات الانتهاكات والإساءة بأنواعها؛ (الجنسية والجسدية والنفسية والإهمال والتنمر والاستغلال التجاري والابتزاز الإلكتروني)، إضافة إلى الإبلاغ عن الحالات الإنسانية للفئات المشمولة أو تقديم الاستفسارات والتعرف إلى الخدمات الصحية، أو القانونية، أو الاجتماعية، أو الاستشارات، على مدار الساعة باللغتين العربية، والإنجليزية.

وتم تشكيل اللجنة بقرار من المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، رقم (28) لسنة 2020م بشأن تشكيل اللجنة؛ كلجنة دائمة تتولى عدداً من الاختصاصات المتمثلة في وضع السياسة العامة للرعاية الاجتماعية في إمارة الشارقة، وتصنيف فاقدي الرعاية الاجتماعية على الفئات المُحددة في هذا القانون.