تحذير عربي من مخاطر التسرب النفطي لعدم صيانة «صافر»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة: ”الخليج 365”

حذرت الجامعة العربية من خطورة التسرب النفطي، نتيجة عدم صيانة السفينة «صافر»، النفطية الراسية قبالة ميناء رأس عيسى النفطي اليمني فى البحر الأحمر منذ عام 2015، ما قد يؤدي إلى كارثة بيئية.

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وقال السفير كمال حسن على، الأمين العام المساعد للجامعة رئيس قطاع الشؤون الاقتصادية، أمام الاجتماع الاستثنائي لمجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة عبر «الفيديو كونفرانس»، والذى عقد أمس بناء على طلب من السعودية، أن إيجاد الحل المناسب لتفادي كارثة بيئية جراء عدم صيانة السفينة «صافر»، ينطوى على أهمية قصوي ليس للدول المطلة على البحر الأحمر فحسب، وإنما لكل دول العالم، لأن التسرب النفطي قد يكون أكبر كارثة بيئية يمكنها تهديد الحياة البحرية والتنوع البيولوجي وخطوط الملاحة الدولية والموانئ الموجودة في تلك البقعة المهمة من العالم.

ولفت إلى أن المنطقة العربية تواجه تحديات كبري تمس حاضر ومستقبل الشعوب العربية، مشدداً على ضرورة التمسك والتضامن العربي ووحدة الصف بالتركيز على تنسيق الجهود العربية المشتركة فى كافة المجالات، والتى يمثل البعد البيئي القلب منها نظراً لتأثيره المباشر على المحيط الحيوي وجودة الحياة لكافة الشعوب.

وأوضح أن المحيط البيئي لا يعرف الحدود الجغرافية بين الدول والأقاليم والحفاظ على بيئة ملائمة وصحية للمنطقة يعتبر مسألة جماعية تتطلب الجهد والتكاتف من الجميع من خلال رسم الخطط والاستراتيجيات والالتزام بالمعاهدات والاتفاقيات والقوانين المحلية والإقليمية والدولية.