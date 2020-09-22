الكاظمي يكلف «مكافحة الإرهاب» بتحرير ناشط مختطف

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد: ”الخليج 365”

أعلنت خلية الإعلام الأمني الحكومية في العراق، أمس الاثنين، أن رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي كلف جهاز مكافحة الإرهاب وطيران الجيش بتحرير ناشط مختطف في جنوب البلاد، فيما اعتقلت القوات الأمنية، عشرة إرهابيين في محافظة صلاح الدين، بينهم اثنان حاولا الهروب إلى خارج العراق، كما جرى اعتقال ثلاثة إرهابيين ينتمون لتنظيم «داعش» على الشريط الحدودي مع سوريا من جهة محافظة نينوى.

Advertisements

وذكرت الخلية في بيان صحفي، أن «القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي وجه قيادة العمليات المشتركة بإجراء فوري للبحث عن الناشط المدني، سجاد العراقي، الذي اختطف في مدينة الناصرية» جنوبي البلاد. وأضافت: «تم تكليف قوة مِن جهاز مكافحة الإرهاب للتوجه إلى محافظة ذي قار (مركزها الناصرية) مسنودة بطيران الجيش؛ للبحث عن المخطوف وتحريره وإنفاذ القانون بالخاطفين وتقديمهم للعدالة».

من جانب آخر، قالت وكالة الاستخبارات التابعة لوزارة الداخلية في بيان، إن «مفارزها ألقت القبض على عشرة إرهابيين بمناطق متفرقة من محافظة صلاح الدين، وذلك بالتنسيق مع القوات الأمنية في محافظة السليمانية».

إلى ذلك، قالت خلية الإعلام الأمني في بيان، إن جهاز الأمن الوطني تمكن من اعتقال ثلاثة إرهابيين على الحدود السورية العراقية.