فن القصابة الفرنسي مرشّح لتراث «يونيسكو»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - في سن الخامسة، أدرك فيكتور أنه سيكون قصّاباً. وبعد 15 عاماً، صمّم الشاب على إدراج «فنّ» تقطيع اللحم بالطريقة الفرنسية ضمن قائمة التراث غير المادي للبشرية التي تعتمدها منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (يونيسكو).كيف يمكن أن يكون سكّين الجزّار أداة لعمل فنيّ؟ وكيف يمكن اعتبار الذبيحة المعلّقة بالخطّاف المتدلي من السقف تراثاً؟ أما القصّاب الشاب فيكتور دوما (21 عاماً)، فلا يشكّ للحظة في أن مهنته هي كذلك.

يقول فيكتور لوكالة «فرانس برس»: «أحبّ هذه المهنة. لقد كانت دائماً تستهويني. إنها تعني لي الجمع والتقاسم».

طفلاً، في مزرعة والديه في جبال منطقة ليون، كان نحر هذه البقرة أو ذبح ذلك الخروف مرتبطاً بالمناسبات السعيدة، وكان الجيران يساعدون العائلة، فيما فيكتور يشارك وتسنَد إليه بعض المهام. وفي الخامسة عشرة، عندما شاء معلّموه توجيهه إلى الاستمرار في التعليم الأكاديمي والانتقال إلى الصف الأول الثانوي، اتخذ قراره وفرض خياره، وهو دراسة القصابة. وهكذا، تعلّم التقنية والدقة والسرعة، فبات اليوم يقوم بأصعب عمليات القصابة في عشر دقائق على الأكثر.

منذ عام، يجول القصّاب الشاب في مختلف أنحاء فرنسا، حيث يلتقي مربّي الماشية والجزّارين والطهاة وحتى العاملين في مجال الدباغة. ويسعى فيكتور إلى أن يُبرز الصورة الجميلة للمهنة، والمنتجات الجيدة، والتعريف بالأسلوب الفرنسي في القصابة، وحشد الدعم.

ويوضح أن فكرة تقديم ترشيح القصابة إلى «يونيسكو» خطرت في باله خلال بطولة العالم لتقطيع اللحم عام 2018 في إيرلندا، حيث حلّ ثالثاً ضمن فئة المبتدئين. وتبيّن لفيكتور عندما رأى طريقة عمل المرشحين الآخرين المتنافسين، أن لفرنسا أسلوباً خاصاً في تقطيع اللحم، وهو، كمطبخها، مميز وغنيّ.

ويشرح فيكتور: في ذبيحة بقرة مثلاً، يمكننا استخراج نحو 40 قطعة، في حين أن آخرين لن يعطوا الذبيحة القيمة نفسها، ولن يقتطعوا منها سوى خمس أو ست قطع مختلفة.

ويأمل فيكتور في أن ينضمّ فن القصابة على الطريقة الفرنسية إلى عدد كبير من الممارسات الثقافية أو الحرف التقليدية المدرجة ضمن التراث العالمي الثقافي غير المادي.