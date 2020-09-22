كفيف يصلح السيارات باللمس والسمع



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عندما يمسك مصطفى عزيز جزءاً من محرك سيارة، عهد إليه أحد الزبائن بإصلاحها، ويهزه بيده، يكتشف بسرعة ما ينبغي عليه القيام به لإصلاح العطل.

ويقول الشاب العراقي، البالغ من العمر 35 عاماً، والمصاب بإعاقة بصرية منذ ولادته، ل«رويترز» في منزله ببغداد الذي افتتح فيه ورشة إصلاح إن «بعض الناس يندهشون والبعض الآخر لا يصدقون حتى يروا بأعينهم».

وكان والده، وهو ميكانيكي سيارات، هو من علمه هذه المهارة ونقل إليه الشغف بإصلاح السيارات عندما كان عزيز طفلاً صغيراً. وعاماً بعد عام، تطورت مهاراته حتى ذاع صيته في المنطقة الآن.

ويوضح: إن نجاحه كميكانيكي سيارات هو الذي منحه الثقة بالنفس ليحلم بأحلام كبيرة وهو اليوم حاصل على دبلوم في الموسيقى ويعزف في فرقة ويقدم دروساً في الدراسات الإسلامية لذوي الإعاقة.