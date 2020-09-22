شكرا لقرائتكم خبر عن «أيام الزغنبوت» في «كتاب وأمل» والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عقدت الجلسة الحوارية الثانية، ضمن مبادرة «كتاب وأمل» عبر المنصات الافتراضية بحضور ورعاية الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان رئيس مجلس إدارة مؤسسات الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافية والتعليمية، ومجموعة من المختصين في النقد وبعض طلاب المدارس وشباب الجامعات.
استضافت الجلسة الكاتبة الإماراتية مريم الغفلي، لمناقشة روايتها «أيام الزغنبوت» الفائزة بالمركز الأول بجائزة الإمارات للرواية عام 2017، حيث استهلت الجلسة بكلمة الشيخة الدكتورة شما بنت محمد، رحبت فيها بالكاتبة وبالشباب الموجودين.
وقالت الشيخة شما: ترصد رواية «أيام الزغنبوت» بواقعية المجتمع الإماراتي في حقبة زمنية لا تعلمون عنها الكثير، دائماً روايات الكاتبة تحمل الكثير من القيم الإنسانية المترسخة فينا، والتي اكتسبناها من علاقاتنا الخاصة التاريخية مع الصحراء والنخيل.
ومن جانبها عرضت الغفلي فكرة الرواية موضحة معنى الزغنبوت، وماذا تعني لها الصحراء، وما تهدف إليه الرواية من قيم. «وام»
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