حديث علوم النغم

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بماذا تردّ إذا سألك أحد: لماذا لم تتطور الموسيقى العربية، وظلت محدودة الإمكانيات، وفي انحدار مستمر؟ الجواب: هل لديك وقت لسماع شرح يدوم سنين؟ بعيداً من المزاح، الإجابة الدقيقة: لأن الأوساط الموسيقية بنسبة تفوق 90%، لا تعرف ما هي الموسيقى، ماهيّتها، حقيقتها.

يقيناً، ولك أن تتحدى، أقل من 5% من الإنتاج المحسوب على الفن ليس بموسيقى ولا فن. كلام كبير، أليس كذلك؟ مأساة الموسيقى العربية هي أنها بأيدي المشتغلين بالتلحين والعزف، فقط. القلم يرى ما يراه رئيس وزراء فرنسا في أوائل القرن الماضي، جورج كليمنصو، القائل: «إن الحرب مسألة أشدّ جدّية من أن يعهد بها إلى العسكريين».

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على هذا يكون النسج: إن الموسيقى أهمّ بكثير من أن تناط بعهدة الموسيقيين وحدهم. لقد تقزّمت الموسيقى بتسليم مفاتيح الإبداع والتطوير ومناهج تعليمها إلخ لأناس يعرفون إلى حدّ ما النظرية الموسيقية ولهم مهارات نسبية في العزف، وأغلبية الأصوات ليست لها دراسات متعمقة في المقامات، لأن أكثرية معاهد الموسيقى لا تملك مناهج أكاديمية عالية ترتقي إلى الدراسات العليا.

لكن المهزلة هي أن الإحباط رهيب: تخيّل شاباً موهوباً أكمل دراسته العليا التخصصية في المدارس العليا في باريس، موسكو... وتخصص في التوزيع الأوركسترالي أو قيادة الفرق أو التأليف الموسيقي، وعاد إلى موطنه، سيضطر إلى توزيع أغاني «الهشّك بشّك»، وعليه أن يعزف في فرقة هي فوضى غير خلاّقة، والمطربة رمتها العلاقات العامّة على طريق «الصنعة»، فكيف لا يصبح عبرة لمن اعتبر؟ يجب أن يدرك المقبلون على اقتحام ميادين الموسيقى أن هذا الفن قائم على علوم بالعشرات، منها: الرياضيات والفيزياء، لكون الإيقاعات تقسيماً للزمن إلى وحدات، وهذه رياضيات، والأصوات موجات أي فيزياء، وهذان العلمان أساسيان في علم الهارموني.

علم الآلات يدرس ضمن التوزيع، والآلات عندنا مقموعة لا صوت لها ولا قدرة على التعبير. عشرات الآلات لا تعرفها الأذن العربية، ولا وجود لأعمال خاصة للآلات. ليس للعرب تحقيقات ودراسات نغمية لتنظيم المقامات وتطويرها فهي كالدواب الشاردة. مجموع هذه الأركان يعطي مدارس الموسيقى مهابة في الوسط الفني، وتغدو الهيبة حقول ورود تجذب النحل، وبفبافا يطرد البعوض.

لزوم ما يلزم: النتيجة الإرجائية: الضروري من حديث العلوم الموسيقية له بقية في جعبة القلم. إن غداً لناظره قريب.

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