يخسر 9.3 كيلو من وزنه في 5 ساعات

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حقق الروسي باهاما إيجوبوف (66 عاماً) رقماً قياسياً جديداً في مجال فقدان الوزن بعدما خسر 9.3 كيلوجرام من وزنه عقب ركض متواصل لمدة 5 ساعات. وكان الرجل يزن قبل ركضه، 88 كيلوجراماً، فيما أرسل إنجازه إلى «جينيس» لتسجيله كرقم قياسي في الموسوعة العالمية. وإيجوبوف، طبيب أسنان، بطل رياضي سابق في ألعاب القوى، وحصد ألقاباً محلية ودولية.

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