تعاون بين «الشارقة للتراث» وقنصلية الهند

استقبل د.عبدالعزيز المسلّم، رئيس معهد الشارقة للتراث، مؤخراً، د.أمان بوري، القنصل العام للهند، برفقة نيراج أجاروال، القنصل المكلف بالصحافة والإعلام والثقافة، بحضور أحمد الدح، مدير إدارة الممتلكات التراثية رئيس قسم العلاقات الدولية في المعهد، ود.منّي بونعامة، مدير إدارة المحتوى والنشر، وآمنة الزرعوني، منسقة العلاقات الدولية. هدفت الزيارة إلى الاطلاع على تجربة المعهد في حفظ التراث وصونه ونقله للأجيال، وبحث جوانب التعاون الثقافي المشترك بين الإمارات والهند.

وقال المسلّم: «إن مشروع الشارقة الثقافي الذي أطلقه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، جعل من الإمارة وجهة عالمية للثقافة، وعمل على تعزيز التواصل والتبادل الثقافي مع مختلف الثقافات والشعوب، ضمن الخيار الثقافي الذي تبنّته الشارقة، والذي تشرف على إنجازه مؤسساتها الثقافية، وصروحها البارزة. كما تعكس الفعاليات والأنشطة والملتقيات والمؤتمرات التي تنظمها الشارقة، على مدى العام، حجم المخرجات الثقافية القوية، والداعمة لمسيرة النهضة الفكرية في الإمارة». ورحّب بالتعاون المشترك مع الهند، من خلال تبادل الزيارات، والتعاون في الأنشطة والفعاليات المتبادلة، والنشر، مؤكداً أن المعهد يفتح قنواته للتواصل الفعّال مع مختلف الثقافات، وأن فاتحة التعاون المشترك ترجمة ونشر كتاب «مئة قصيدة هندية رائعة»، للشاعر أبهاي كومار.

وشكر بوري رئيس المعهد على حفاوة الاستقبال، وما أبداه من جاهزية للتعاون المثمر بين البلدين.