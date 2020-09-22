موريتانيا تسجل 16 إصابة جديدة بفيروس كورونا والإجمالي يرتفع إلى 7384

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة الموريتانية اليوم الإثنين تسجيل 16 إصابة مؤكدة بفيروس كورنا المستجد، ليصل إجمالي الإصابات في البلاد إلى 7384.

وأكد بيان للوزارة - بثته الاذاعة الموريتانية - أنه تم تسجيل 26 من حالات الشفاء ليصل إجمالي حالات التعافي 6977 شخصا، فيما بلغ إجمالي الوفيات 161 وفاة، في حين يتابع 246 علاجهم في المستشفيات.

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