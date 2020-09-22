شكرا لقرائتكم خبر عن السفير السعودى بمصر: المرأة السعودية أصبحت جزءا مهما من ثورة النهضة بالمملكة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال السفير أسامة النقلي، سفير المملكة العربية السعودية، إن اليوم الوطنى للسعودية هو عز وافتخار، ورمز للمستقبل الواعد والحاضر المشرق في إطار التغيير الكبير الذى تشهده المملكة العربية السعودية في شتى المداخلات، والتغيير ليس عملية إصلاحية بالمفهوم التقليدي، وإنما تغيير في الفكر والمفاهيم، والخروج إلى الفكر العصري الأكثر اتساعا، والتحول الاقتصادي في المملكة إلى اقتصاد مشرق يعمل فوق الأرض واستغلال كافة الثروات فى تنمية الوطن من خلال رؤية طموحة لولي العهد السعودي محمد بن سلمان.

وأضاف، خلال مداخلة مع الإعلامي عمرو أديب خلال برنامج الحكاية الذي يذاع على قناة mbc مصر: "الرؤية التي وضعها ولي العهد تضم العديد من البرامج في مختلف المجالات، تستهدف إحداث نقلة نوعية في السعودية، والمملكة الآن عبارة عن ورشة عمل كبيرة تشمل جميع القطاعات، وتعمل على مدار الساعة وتسابق الزمن لتحقيق الإنجازات في زمن قياسي، وهذا المشروع الكبير لا يمكن أن يتم بنصف طاقة المجتمع، وكان لابد من وجود وحضور المرأة للمشاركة في تلك النهضة".

وقال: "حضور المرأة أصبح مهما جدا، لأنها تشارك الرجل في هذا المشروع الضخم، فتم منح المرأة مناصب قيادية وتنفيذية، فتجدها وزيرة ووكيلة وزارة، وأصبح لها دور هام وكبير في المجتمع، وقطاع السياحة جديد لكنه استطاع أن يثبت نفسه بشكل كبير في الآونة الأخيرة".