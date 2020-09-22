شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية الموريتانى يلتقى رئيس بعثة الاتحاد الأوروبى فى نواكشوط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بحث وزير الخارجية الموريتاني إسماعيل ولد الشيخ أحمد اليوم مع رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي المعتمد لدى موريتانيا جياكومو دورازو، مجمل القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وذكرت وكالة الأنباء الموريتانية أن الجانبين استعرضا أيضا آفاق الشراكة بين الطرفين التي يؤسس لها تقرير التعاون بين الاتحاد الأوروبي وأفريقيا.

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