شكرا لقرائتكم خبر عن مدينة جدة تتزين بالأعلام استعدادا للاحتفال بالذكرى الـ90 لليوم الوطنى السعودى .. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تزينت شوارع وطرقات وميادين مدينة جدة بالأعلام السعودية والإضاءات الخضراء والإنارات التفاعلية واللوحات الاحتفالية استعدادا للاحتفال باليوم الوطني السعودى الـ90، حيث نشر حساب إمارة منطقة مكة عبر "تويتر" عددا من الصور التى ترصد استعدادات جدة لهذه الفعاليات الوطنية فى المملكة.

وفى إطار الاستعدادات للاحتفالات باليوم الوطنى السعودى الـ90 والذى تنطلق فعالياته فى 23 سبتمبر الجارى تحت شعار «همة حتى القمة» اعتمدت أمانة محافظة جدة الفعاليات المقرر إطلاقها فى الطرق الرئيسية والميادين والمبانى والبوابات وغيرها من المواقع تشمل أعلام الزينة والإضاءة وإطلاق المسابقات وعروض الفروسية والفنون التشكيلية ونشر التهنئة والشعارات على الشاشات واللوحات الإعلانية.

وبحسب صحيفة عكاظ، أوضح وكيل أمين جدة لخدمة المجتمع المهندس عائض بن على الزهرانى، أن سكان وزوار جدة وعلى مدى 3 أيام سيكونون على موعد مع عروض مهارات الفروسية بالزى العربى والراية السعودية فى بوابتى جدة على طريق مكة المكرمة وعلى مدخل طريق المدينة، كما سيجرى توحيد لون البوابتين ومبنى الأمانة الرئيسى ومبانى البلديات باللون الأخضر خلال فترة العروض.

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مدينة جدة

وتحتفل المملكة العربية السعودية فى 23 سبتمبر من كل عام باليوم الوطنى السعودى، الذى يشهد فعاليات متنوعة تقام فى جميع مناطق المملكة، تشمل الألعاب النارية والاحتفالات المتنوعة والمهرجانات والعروض العالمية والملتقيات.



جدة



مدينة جدة تتزين استعدادا لليوم الوطني السعودي