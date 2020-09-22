شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع عدد من عناصر الحوثى فى كمين للجيش اليمنى شرق صنعاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لقي عدد من عناصر مليشيا الحوثي مصرعهم، اليوم الاثنين، في كمين محكم لقوات الجيش، في مديرية نهم، شرق محافظة صنعاء.

وذكر الموقع الرسمي للجيش اليمني "سبتمبرنت"، أن قوات الجيش استدرجت مجموعة من عناصر المليشيا إلى أحد المواقع في جبهة صلب، مما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوفها.

كما استهدفت مدفعية الجيش مواقع وتجمعات المليشيا الحوثية، في الجبهة ذاتها، وكبدتها خسائر في الأرواح والعتاد.

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