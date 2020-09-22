شكرا لقرائتكم خبر عن باكستان تدين بشدة هجمات ميليشيا الحوثيين ضد جازان السعودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدانت باكستان وبشدة اليوم الاثنين، هجمات ميليشيا الحوثيين في اليمن التي استهدفت إحدى القرى الحدودية بمنطقة جازان بالمملكة العربية السعودية ونتج عنها إصابات بين المدنيين وأضرار بالممتلكات.

وذكرت وزارة الخارجية الباكستانية - في بيان، حسبما نقلت قناة "جيونيوز" الإخبارية الباكستانية اليوم - أن "باكستان تجدد دعمَها الكامل وتضامنها مع المملكة العربية السعودية الشقيقة ضد أي تهديداتٍ لأمنها ووحدة أراضيها".

وكانت وزارة الدفاع المدني السعودي قد أعلنت يوم السبت الماضي إصابة مدنيين جراء سقوط قذيفة أطلقتها ميليشيات الحوثي على مدينة جازان الحدودية مع اليمن.

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