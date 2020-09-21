شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 3 متهمين امتهنوا التلاعب على أصحاب المنشآت للتهرب من ضريبة «القيمة المضافة» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - واس:

صرح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأنه ومن خلال الحملة المشتركة مع الهيئة العامة للزكاة والدخل تم القبض على ثلاثة متهمين (مواطن ومقيمين من الجنسية السورية أحدهما بهوية زائر منتهية) تتراوح أعمارهم بين العقدين الثالث والرابع، وذلك أثر تورطهم بإيهام أصحاب المنشآت والمؤسسات من خلال مواقع التواصل الاجتماعي بإمكانية تخفيض أو إزالة مبلغ ضريبة القيمة المضافة من خلال الحصول على بيانات الدخول الخاصة بهم بمقابل مادي وصل لأكثر من نصف مليون ريال.

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وأكد الكريديس أن المقبوض عليهم امتهنوا التلاعب على أصحاب المنشآت والمؤسسات، حيث نفذوا أكثر من 340 عملية مشبوهة خلال أقل من شهرين، مكّنتهم من التأثير على حسابات المنشآت والمؤسسات المتعاونة معهم، وتم ضبطهم وبحوزتهم مبلغ 19.394 ريال و 4 أجهزة جوال تتضمن بيانات ومستندات للمستفيدين من عمليات التهرب الضريبي، وتم إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وإحالتهم للجهة المختصة.

وأكد المتحدث الرسمي للهيئة العامة للزكاة والدخل، حمود الحربي، بأنه تم رصد هذه الحالات بالتنسيق مع الجهة المختصة بالأمن العام لتحديد هوية المتلاعبين من منشآت ومؤسسات من أجل تطبيق أحكام ضريبة القيمة المضافة فيما يتعلق بالتهرب الضريبي، ويأتي ذلك حرصًا على الأموال العامة من خلال الالتزام الضريبي والحد من المخالفات والتشجيع على التزام المنشآت بمسؤولياتها النظامية لدى الهيئة.

وأوضح الحربي أن الهيئة تستقبل جميع المخالفات بما فيها التهرب الضريبي عبرالموقع الإلكترونيأو تطبيق ضريبة القيمة المضافة للأجهزة الذكية، مؤكداً أن الهيئة العامة للزكاة والدخل تقوم بصرف مكافآت تشجيعية لكل من يسهم من غير موظفي الهيئة في الكشف عن مخالفات للأنظمة التي تختص الهيئة بالإشراف على تطبيقها ولوائحها التنفيذية، وذلك بنسبة 2.5 % من المبالغ والغرامات المحصلة، بحد أدنى ألف ريال، وبحد أقصى مليون ريال.