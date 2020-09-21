شكرا لقرائتكم خبر عن مواقع احتيالية تستغل مستخدمي «الواتساب».. احذروها والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

حذرت هيئة مكافحة الإشاعات، اليوم الإثنين، من مواقع احتيالية على الواتساب تدعي تقديم عروض مغرية كرصيد مجاني وهدايا وإشتراكات مجانية.

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وأوضحت الهيئة، في تغريدة عبر حسابها في “تويتر”، أن هذه المواقع الاحتيالية تستهدف استغلال بياناتك وجهازك لتثبيت برامج ضارة.

وأضافت أن هذه الروابط هي رسائل احتيال تستغل بياناتك الخاصة وتطلب إرسال الرسالة لعدة أشخاص لتوهمك بالربح ولكن الهدف الرئيسي هو نشر هذه الروابط المشبوهة والبرامج الضارة لأكبر عدد ممكن من جهات الاتصال لديك.