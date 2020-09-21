Withings تطلق ساعة ذكية بمظهر تقليدي

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 21 سبتمبر 2020
متابعات_ الخليج 365
أطلقت شركة Withings ساعتها الجديدة ScanWatch Withings ذات المظهر التقليدي، معلنةً عن تزويدها بمجموعة من التقنيات الحديثة.
وتتسم الساعة الذكية بالقدرة على قياس معدل ضربات القلب، إضافة إلى عدد الخطوات وتقييم التدريبات ورفع السعرات الحرارية، مشتملةً على عناصر لم تستطع ساعة أبل مضاهاتها بعد.
وتحتوي على قرص أنيق وعقارب حقيقية تخبر بالوقت، كما أنها مزودة بشاشة مخفية أحادية اللون تمتزج مع وجه الساعة الأسود عندما لا تكون في وضعية التشغيل، إلى جانب قرص ثانوي يدور من 0 إلى 100، إذ لا يمكن لأي شخص يلقي نظرة خاطفة على الساعة معرفة ما إذا كان الهدف 1000 خطوة أو 20 ألف خطوة.
ويمكن للساعة حساب مستويات الأكسجين في الدم من خلال SpO2، ما يفيد الرياضيين خاصة.
وتمتاز الساعة الهجينة بالقدرة على فحص الجهاز التنفسي وقياس اضطرابات التنفس الرياضية التي قد تكون علامة على توقف التنفس أثناء النوم، متمتعةً بخاصية طول عمر البطارية الذي يصل إلى 30 يوماً.
وتعد القدرة على إجراء قراءة تخطيط القلب ECG من أكثر الأشياء ملاءمة في ساعة أبل الإصدار 4 و5 و6، لكن ويثينغز تقدم الميزة نفسها بأسلوب بسيط.
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