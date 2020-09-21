السيسي وابن زايد يناقشان ملفات إقليمية ودولية مشتركة

وبحسب بيان للمتحدث باسم رئاسة الجمهورية في مصر، استعرض الطرفان خلال اتصال هاتفي، بعض من موضوعات علاقات التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها، وآفاق مواصلة تطوير هذا التعاون بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين.

ووفقا للبيان، تبادل الجانبان وجهات النظر تجاه مستجدات القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، "وذلك في إطار التشاور المنتظم المتبادل بين السيد الرئيس وسمو الشيخ محمد بن زايد، وترسيخا للعلاقات الأخوية المتميزة بين البلدين التي تعد أحد الركائز المحورية لتحقيق الأمن والاستقرار بالمنطقة".

على صعيد آخر، ذكر المتحدث السفير بسام راضي، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجه الحكومة بالتقييم المنتظم لأداء ونتائج جهود تنمية صعيد مصر بهدف تطوير الآليات ولاكتشاف الفرص التنموية الكامنة في مجالات الصناعات الحرفية.

كما وجه بصياغة برنامج ترويجي متكامل لتعظيم جودة تلك المنتجات ودعم تسويقها محليا وخارجيا وعلى أن يتم تخصيص 50 مليون جنيه من صندوق "تحيا مصر" لصالح ذلك البرنامج الترويجي.