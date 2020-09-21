زلزال بقوة 9.3 ريختر في تركيا ويشعر به سكان مصر

وبحسب موقع "بوابة الأهرام" المصرية قال جاد القاضي، "سجلت محطات الشبكة القومية للزلازل هزة أرضية موقعها جنوب تركيا وعلى بعد 625 كم شمال مدينة دمياط ، مساء اليوم، الإثنين".

وأضاف، جاء الزلزال بقوة 9.3 على مقياس ريختر.

وأشار رئيس المعهد إلى أنه "قد شعر بعض المواطنين بتلك الهزة بينما لم يصل للمعهد إفادة بوقوع أي خسائر أو إصابات".