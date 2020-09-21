طوارئ في مصر مع ارتفاع مناسيب مياه نهر النيل

وبحسب صحيفة "الأخبار" المصرية، عقدت منال عوض، محافظ دمياط، اجتماعًا طارئًا مع عدد من المسؤولين في المحافظة، لوضع خطة عاجلة لمواجهة ارتفاع منسوب مياه نهر النيل.

© Sputnik . Ashraf Kamal

وأشارت الصحيفة إلى أن وزارة الموارد المائية والري أشارت إلى احتمالية إمرار تصرفات زائدة بمجرى النهر وما يتبعه ذلك من ارتفاع مناسيب المياه بفرعي دمياط ورشيد الأمر الذي قد يؤدي إلى حدوث غمر لأراضي طرح النهر المحصورة داخل القطاع المائي للمجرى.

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وناقشت المحافظ كافة الإجراءات الاحترازية الواجب تنفيذها فورًا بشأن ارتفاع منسوب النيل والتي قد تؤدي إلى غرق عدد من المناطق المتاخمة للنهر.

وأكدت المحافظ على إخلاء المناطق المحصورة داخل القطاع المائى للمجرى والمتعدى عليها من واضعي اليد بالزراعة أو الردم أو البناء أو الأقفاص السمكية وذلك لتفادي الأضرار التي قد تنتج عن غرق الأراضي الزراعية وحفاظًا على أرواح المواطنين.

وشددت على ضرورة التنبيه على المواطنين فوراً بإخلاء المباني والحظائر والأقفاص السمكية وإزالة أية تشوينات للمحاصيل الزراعية والمزروعات على أراضي طرح النهر أو أي متعلقات قد تتعرض للتلف نتيجة إمرار تصرفات زائدة بمياه نهر النيل لحين مرور تلك الأزمة.