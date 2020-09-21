مصر… التربية والتعليم تطبق مادة "احترام الآخر" على طلاب ابتدائي

© AP Photo / Mohamed Elraai جاء ذلك خلال حواره مع الإعلامي أسامة كمال مقدم برنامج "90 دقيقة"، المذاع عبر قناة "المحور"، اليوم الاثنين، بحسب موقع "صدى البلد" المصري. وأضاف شوقي: "بعد هذا التعب نشعر بضيق عندما يتم سؤالنا: هو الكتاب ده داخل في المجموع؟". وتابع: "نزعل إن ولي الأمر ليس مقدرا للاهتمام بتربية أولاده على القيم والاحترام". وقال وزير التربية والتعليم المصري: "الكتاب ليس مجرد خطابة وإنما قصص كارتونية تربط الطفل بالقصة والشخصيات ويساعده على فهم القيمة من خلال تقليد الشخصية"، مشيرا إلى أن جودة نتيجة نظام التعليم الجديد تعتمد على العديد من العناصر.

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