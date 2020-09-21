شكرا لقرائتكم خبر عن شقيق الناشط المختطف سجاد العراقى: نعرف الجهة الحزبية الخاطفة ومكان الحجز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال شقيق الناشط العراقى المختطف سجاد العراقي: "نعرف الجهة الحزبية التي اخطفته والمكان الذي يُحتجز فيه"، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية الحدث منذ قليل. وعادت أزمة عمليات الاختطاف والاغتيالات للنشطاء السياسيين العراقيين لتشتعل من جديد في الشارع العراقى، بعدما تم اختطاف الناشط سجاد العراقي وإصابة زميله باسم فليح بعد تعرضهما لإطلاق نار من قبل مسلحين مجهولين يستقلون سيارتين نوع فلاونزة عند المدخل الشمالي الشرقي لمدينة الناصرية، ووفقا لموقع العربية، فإن المعلومات الأولية تشير إلى أن الناشطين كانا يستقلان سيارة وتعرضا لإطلاق نار توقفت على إثره السيارة وقام المسلحون باختطاف أحدهما فيما نقل الناشط المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج، والتحقيقات جارية لمعرفة تفاصيل الحادث.

وأظهرت مقاطع مصورة محتجين يقطعون طرقاً وجسوراً في مدينة الناصرية، وإشعال الإطارات احتجاجاً على اختطاف الناشط "سجاد العراقي".