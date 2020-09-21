شكرا لقرائتكم خبر عن سوريا تسجل 33 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة السورية ،اليوم الإثنين، عن تسجيل 33 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" ما يرفع عدد الإصابات المسجلة في سوريا إلى 3833 حالة.

وأوضحت الوزارة - في بيان أوردته وكالة الأنباء السورية - أن 17 حالة قد تماثلت للشفاء ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 963، بالإضافة لتسجيل 3 حالات وفاة ليرتفع عدد الوفيات إلى 175.

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