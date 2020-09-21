شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت تؤكد الالتزام بدعم خيارات الشعب الفلسطينى والوصول لحل عادل وشامل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد مجلس الوزراء الكويتي، اليوم الاثنين، مركزية القضية الفلسطينية، باعتبارها قضية العرب والمسلمين الأولى، مشددًا على التزام الكويت بالوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني.

جاء ذلك في البيان الصادر عن مجلس الوزراء الكويتي، عقب اجتماعه الأسبوعي برئاسة الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، والذي استعرض خلاله الشؤون السياسية في ضوء التقارير المتعلقة بمجمل التطورات الراهنة في الساحة السياسية على الصعيدين العربي والدولي، خاصة ما يتصل منها بمسيرة السلام في المنطقة.

وأشار (الوزراء) الكويتي إلى دعم الكويت لخيارات الشعب الفلسطيني، وتأييدها لكافة الجهود الهادفة إلى الوصول إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، يضمن للشعب الفلسطيني إنهاء الاحتلال، وعودة اللاجئين، وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من يونيو عام 1967، وفق قرارات الشرعية الدولية، ومبادرة السلام العربية وحل الدولتين.

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