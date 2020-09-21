"İHH" التركية تمدّ يد العون لمتضرري السيول في السودان

الخرطوم/ الخليج 365

وزعت هيئة الإغاثة الإنسانية التركية "İHH" مساعدات على الأسر المتضررة من السيول في السودان.

وقال ممثل الهيئة التركية في السودان، بلال بهجي، للأناضول، إن هذه الخطوة من قبل "İHH" تأتي في إطار الحملة التي أطلقتها في السودان لإغاثة المتضررين من السيول الناجمة عن ارتفاع منسوب مياه نهر النيل.

وأضاف أن الهيئة قامت بتوزيع سلال غذائية على 575 أسرة، فيما قامت بتوزيع اللحوم على 1100 أسرة أخرى في السودان.

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وأوضح "بهجي" أنهم قاموا، الاثنين، بتوزيع مواد غذائية وبطانيات ومنظفات لـ 875 أسرة في منطقة سنار، إحدى أكثر المناطق تضرراً من السيول.

وتشير بيانات الداخلية السودانية إلى مصرع 121 وإصابة 54 شخصًا جراء السيول منذ بداية يونيو/حزيران الماضي.

وفي 5 سبتمبر/أيلول الجاري، أعلن مجلس الدفاع والأمن، حالة الطوارئ في أنحاء البلاد مدة 3 أشهر، لمواجهة السيول والفيضانات، واعتبرها "منطقة كوارث طبيعية".

ويستمر موسم الأمطار الخريفية في السودان من يونيو حتى أكتوبر/ تشرين الأول، وتهطل عادة أمطار غزيرة في هذه الفترة، وتواجه البلاد خلالها فيضانات شديدة سنويا.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.