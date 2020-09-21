ليبيا.. الاتحاد الأوروبي يرفع عقوبات عن عقيلة صالح وأبو سهمين

بروكسل / الخليج 365

أعلن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، رفع العقوبات عن رئيس مجلس النواب الليبي بطبرق (شرق) عقيلة صالح، ورئيس المؤتمر الوطني العام المنتهية ولايته نوري أبوسهمين، وفرض عقوبات على شخصين و3 وشركات.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي، للممثل الأعلى للاتحاد للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل، الإثنين، عقب اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي.

وقال بوريل: "وزراء الخارجية اتفقوا على رفع العقوبات عن كل من عقيلة صالح، ونوري أبوسهمين، وفرض عقوبات على شخصين يحملان الجنسية الليبية، هما محمود الورفلي، وموسى دياب، لارتكابهما انتهاكات في مجال حقوق الإنسان في ليبيا".

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وشمل القرار، "فرض عقوبات على 3 شركات، هي الشحن الجوي "Sigma Airlines" الكازاخستانية، و"Med Wave Shipping" الأردنية و"Avrasya Shipping" التركية، بذريعة انتهاك حظر الأسلحة المفروض على ليبيا.

ومنذ سنوات، يعاني البلد الغني بالنفط صراعا مسلحا، فبدعم من دول عربية وغربية، تنازع مليشيا اللواء الانقلابي خليفة حفتر، الحكومة الليبية، المعترف بها دوليا، على الشرعية والسلطة.

وتتصاعد تحركات دبلوماسية للتوصل إلى حل سياسي ينهي النزاع في البلاد، عقب تحقيق الجيش الليبي سلسلة انتصارات مكنته من طرد مليشيا حفتر من مناطق غربي ليبيا، بما فيها طرابلس، مقر الحكومة.

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