كورونا.. وفاتان في البحرين وإصابتان باليمن

البحرين، اليمن/ الخليج 365

أعلنت البحرين، الإثنين، تسجيل وفاتين جراء كورونا، فيما رصد اليمن إصابتين بالفيروس.

وأفادت وزارة الصحة البحرينية، بتسجيل وفاتين و540 إصابة بالفيروس، إضافة إلى 651 حالة تعاف.

وأوضحت الوزارة، في بيان، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 65.039؛ منها 223 وفاة، و57.950 حالة تعاف.

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وفي اليمن، أفادت اللجنة الوطنية العليا لمكافحة كورونا (حكومية)، بتسجيل إصابتين بكورونا، إضافة إلى 8 حالات شفاء.

وأشارت اللجنة في بيان، أن إجمالي الإصابات بالفيروس ارتفع إلى 2.028؛ منها 586 وفاة، و1.235 حالة تعاف.

ولا تشمل هذه الحصيلة الإصابات في المناطق الواقعة تحت سيطرة الحوثيين، الذين أعلنوا حتى 18 مايو/أيار الماضي، تسجيل 4 حالات فقط بينها وفاة واحدة، وسط اتهامات رسمية وشعبية لهم بالتكتم عن العدد الحقيقي للضحايا‎.

وحتى مساء الإثنين، تجاوز عدد مصابي كورونا بالعالم 31 مليونا و405 آلاف، توفي منهم قرابة 967 ألفا، وتعافى ما يزيد على 22 مليونا و990 ألفا، وفق موقع "ورلدميتر".

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