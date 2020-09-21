انتشال جثث 10 مهاجرين واعتراض نحو 500 بمياه الجزائر

الجزائر/ عبد الرزاق بن عبد الله/ الخليج 365
أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية، الإثنين، انتشال 10 جثث لطالبي لجوء، واعتراض نحو 500 آخرين في عمليات متفرقة بالمياه الإقليمية للبلاد، خلال 5 أيام.
وقالت الوزارة، في بيان، إن "وحدات خفر السواحل انتشلت خلال الفترة من 15 إلى 19 سبتمبر/ أيلول الجاري، 10 جثث لمهاجرين غرقوا بعد انقلاب قواربهم"، دون مزيد من التفاصيل.
وذكرت أن خفر السواحل تمكن في ذات الفترة، خلال 42 عملية متفرقة بالمياه الإقليمية، من اعتراض وإنقاذ 485 شخصا حاولوا الابحار بطريقة غير نظامية نحو السواحل الأوروبية.
وتعتبر سواحل الجهة الغربية للجزائر محطة انطلاق لزوارق تقليدية الصنع تحمل طالبي لجوء نحو السواحل الإسبانية والإيطالية، وتقول السلطات إن وراء هذه الرحلات شبكات اتجار بالبشر.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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