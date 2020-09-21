القره داغي: بعض الحكام العرب يطبعون للحفاظ على كراسيهم

إسطنبول/الخليج 365

أشاد الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين الدكتور علي القره داغي، الإثنين، بالحكام العرب، الذين استمدوا قوتهم من شعوبهم، وأعلنوا رفض التطبيع مع إسرائيل، على عكس المطبعين، الذين "حافظوا على كراسيهم وعروشهم".

وقال داغي، في تغريدة عبر تويتر: "الحكام العرب الذين يستمدون قوتهم من شعوبهم، عبَّروا عن إرادة شعوبهم، ورفضوا التطبيع، واعتبروا أن قضية فلسطين قضية مقدسة لا تُمس".

وأضاف أنه في المقابل، فإن "الحكام الذين لا يعتمدون على شعوبهم، فهم ينقادون وراء أسيادهم، للمحافظة على كراسيهم وعروشهم!".

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والأحد، شددت الخارجية القطرية، في بيان، على موقفها الثابت بإنهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطين وعاصمتها القدس ضمن قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.

وفي اليوم نفسه، قال الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، في تصريحات تلفزيونية: "أرى أن هناك نوعا من الهرولة نحو التطبيع، ونحن لن نشارك فيها ولن نباركها، والقضية الفلسطينية عندنا تبقى مقدسة بالنسبة إلينا وللشعب الجزائري برمته".

وفي 15 سبتمبر/ أيلول الجاري، وقعت الإمارات والبحرين، اتفاقيتين للتطبيع مع إسرائيل في البيت الأبيض، برعاية أمريكية، متجاهلتين حالة الغضب في الأوساط الشعبية العربية.

وبتوقيع الاتفاقين، تنضم الإمارات والبحرين إلى مصر والأردن، اللتين ترتبطان بمعاهدتي سلام مع إسرائيل منذ عامي 1979 و1994 على الترتيب.

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