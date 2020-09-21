الحكومة اليمنية تدعو "الانتقالي" للالتزام باتفاق الرياض

عزيز الأحمدي / الخليج 365

دعت الحكومة اليمنية، الإثنين، المجلس الانتقالي الجنوبي، المدعوم إماراتيا، إلى احترام التزاماته، تجاه آلية تسريع تنفيذ اتفاق الرياض.



جاء ذلك خلال اتصال هاتفي، بين وزير الخارجية اليمني محمد الحضرمي، ونظيره الكويتي أحمد الصباح، نشرتها وكالة الأنباء اليمنية الرسمية "سبأ".



وقال الحضرمي، إن الحكومة "حريصة على التنفيذ الكامل لاتفاق الرياض"، الموقع مع المجلس الانتقالي، في 5 نوفمبر/ تشرين ثاني الماضي، بالعاصمة السعودية الرياض.



وأضاف أن الحكومة اليمنية "التزمت بما عليها، وفقا لآلية تسريع تنفيذ اتفاق الرياض، عبر تعيين الرئيس (عبد ربه منصور هادي) محافظا ومديرا لشرطة العاصمة المؤقتة عدن".



ونهاية يوليو/ تموز الماضي، أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية، آلية لتسريع تنفيذ اتفاق الرياض، تتضمن تخلي الانتقالي عن الإدارة الذاتية، وتشكيل حكومة كفاءات مناصفة بين الشمال والجنوب، وخروج القوات العسكرية من عدن، وفصل قوات الطرفين في (أبين).



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وشدد الحضرمي، على "ضرورة احترام المجلس الانتقالي لالتزاماته، وإخراج القوات والوحدات العسكرية التابعة له من عدن، وفقا لآلية تسريع تنفيذ الاتفاق".



والأحد، قالت هيئة رئاسة "الانتقالي الجنوبي"، في اجتماع لها، إن "المجلس استوفى تسليم كافة الخطط المطلوبة لتنفيذ آلية تسريع اتفاق الرياض، بما فيها الفصل بين القوات في محافظة أبين وكذلك نقل القوات العسكرية إلى خارج عدن".



وأضافت الهيئة، حسب الموقع الالكتروني للمجلس، أنها "تنتظر من التحالف العربي بصفته الراعي لاتفاق الرياض، ممارسة الضغوط لإلزام الطرف الآخر (الحكومة)، بالإسراع في نقل القوات إلى الجبهات وتشكيل الحكومة".



وأعلن المجلس في أبريل/نيسان الماضي، إدارة ذاتية للمحافظات الجنوبية، لكنه عاد وتخلى عنها أواخر يوليو/تموز، فور إعلان التحالف العربي آلية لتسريع تنفيذ اتفاق الرياض.



وتتهم الحكومة اليمنية الإمارات بدعم المجلس الانتقالي لتحقيق أهداف خاصة بها في اليمن، الأمر الذي تنفيه أبوظبي.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.