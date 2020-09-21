شكرا لقرائتكم خبر عن «متحدث التعليم»: تدريس «الإنجليزية» من الصف الأول الابتدائي ضروري لسوق العمل والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أكد المتحدث الرسمي لوزارةالتعليم، ابتسام الشهري، أنتدريس اللغة الإنجليزية من الصف الأول الإبتدائي يسهم في تحسين نواتج التعلم، والإعداد المبكر لسوق العمل.

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وأعلن الدكتور حمد آل الشيخ وزير التعليم، بدء تدريس اللغة الإنجليزية للطلاب والطالبات من الصف الأول الابتدائي اعتباراً من العام الدراسي المقبل، ضمن خطط الوزارة الموضوعة للتطوير.

جاء ذلك في مقابلة للوزير على قناة “الإخبارية” وأكد فيها إجراء تغيرات تستهدف مصلحة الطالب ومصلحة المواطن المستقبلي وأن يكون خريج التعليم مواطن يكون أول شيء منافس عالميا حاصل على مختلف الكفايات التي تؤهله أن يكون منافساً على مستوى الأسواق العالمية.