شكرا لقرائتكم خبر عن موجة غبار كثيف تجتاح الرياض.. تدني في الرؤية الأفقية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

شهدت الرياض مساء اليوم الثلاثاء، موجة غبار كثيف تسببت في تدني الرؤية الأفقية واختفاء معالم أبراج مركز الملك عبد الله المالي.

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وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – رياحاً نشطة مثيرة للأتربة والغبار على منطقة الرياض و المنطقة الشرقية.

في حين تكون السماء غائمة جزئياً قد تتخللها سحب رعدية على مناطق جازان، عسير، الباحة مكة المكرمة.