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شكرا لقرائتكم خبر عن موجة غبار كثيف تجتاح الرياض.. تدني في الرؤية الأفقية والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
شهدت الرياض مساء اليوم الثلاثاء، موجة غبار كثيف تسببت في تدني الرؤية الأفقية واختفاء معالم أبراج مركز الملك عبد الله المالي.
وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – رياحاً نشطة مثيرة للأتربة والغبار على منطقة الرياض و المنطقة الشرقية.
في حين تكون السماء غائمة جزئياً قد تتخللها سحب رعدية على مناطق جازان، عسير، الباحة مكة المكرمة.
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