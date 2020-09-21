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قيود أوروبية على أشخاص وكيانات بسبب انتهاك حظر السلاح في ليبيا

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© AFP 2020 / ABDULLAH DOMA

القاهرة - سبوتنيك وجاء في بيان للاتحاد الأوروبي أن "المجلس فرض اليوم إجراءات تقييدية على شخصين مسؤولين عن انتهاكات لحقوق الإنسان في ليبيا وثلاثة كيانات متورطة في خرق حظر السلاح الأممي المفروض على ليبيا".

وتابع أن المستهدفين بالعقوبات الجديدة، والتي لم تشر لهويتهم، "سوف يضافون لقائمة الأشخاص والكيانات الخاضعة للقيود المتصلة بالنزاع في ليبيا، وتشمل حظر السفر وتجميد الأصول للأشخاص الطبيعيين، وتجميد الأصول للكيانات، كما يحظر على الأشخاص من الاتحاد الأوروبي توفير التمويل لهؤلاء المدرجين في القائمة".

وأوضح أن القائمة صارت تضمن 17 شخصا يخضعون لحظر السفر، و21  شخصا و 19 كيانا جمدت أصولهم.

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