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وتابع أن المستهدفين بالعقوبات الجديدة، والتي لم تشر لهويتهم، "سوف يضافون لقائمة الأشخاص والكيانات الخاضعة للقيود المتصلة بالنزاع في ليبيا، وتشمل حظر السفر وتجميد الأصول للأشخاص الطبيعيين، وتجميد الأصول للكيانات، كما يحظر على الأشخاص من الاتحاد الأوروبي توفير التمويل لهؤلاء المدرجين في القائمة".
وأوضح أن القائمة صارت تضمن 17 شخصا يخضعون لحظر السفر، و21 شخصا و 19 كيانا جمدت أصولهم.
كانت هذه تفاصيل خبر قيود أوروبية على أشخاص وكيانات بسبب انتهاك حظر السلاح في ليبيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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