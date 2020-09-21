شكرا لقرائتكم خبر عن ليبيا نائبا لرئيس الدورة 64 لوكالة الطاقة الذرية عن أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتُخبت ليبيا رسميا، اليوم الاثنين، نائبا لرئيس الدورة 64 للوكالة الدولية للطاقة الذرية عن القارة الأفريقية، وذكرت "بوابة أفريقيا" للأنباء أن أعمال الدورة (64) انطلقت بالعاصمة النمساوية فيينا، بحضور الدول الأعضاء، وتم في الجلسة الصباحية اختيار رئيس وأعضاء المكتب للمؤتمر العام للسنة المقبلة برئاسة المملكة المغربية، وانتخاب دولة ليبيا نائبا للرئيس عن القارة الأفريقية.

وانطلقت اليوم أعمال الدورة العادية الرابعة والستين للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية فى مقر الوكالة بالعاصمة النمساوية فيينا وسط حضور محدود بسبب إجراءات الوقاية من وباء كورونا، وقال رافائيل جروسي المدير العام للوكالة بيان للوكالة الدولية اليوم الاثنين إن الجلسة الافتتاحية شهدت الترحيب باتحاد جزر القمر كدولة عضو جديد فى الوكالة الدولية للطاقة الذرية وبذلك يصل عدد أعضاء الوكالة إلى 172 دولة.