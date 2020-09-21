شكرا لقرائتكم خبر عن ليبيا نائبا لرئيس الدورة 64 لوكالة الطاقة الذرية عن أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتُخبت ليبيا رسميا، اليوم الاثنين، نائبا لرئيس الدورة 64 للوكالة الدولية للطاقة الذرية عن القارة الأفريقية، وذكرت "بوابة أفريقيا" للأنباء أن أعمال الدورة (64) انطلقت بالعاصمة النمساوية فيينا، بحضور الدول الأعضاء، وتم في الجلسة الصباحية اختيار رئيس وأعضاء المكتب للمؤتمر العام للسنة المقبلة برئاسة المملكة المغربية، وانتخاب دولة ليبيا نائبا للرئيس عن القارة الأفريقية.
وانطلقت اليوم أعمال الدورة العادية الرابعة والستين للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية فى مقر الوكالة بالعاصمة النمساوية فيينا وسط حضور محدود بسبب إجراءات الوقاية من وباء كورونا، وقال رافائيل جروسي المدير العام للوكالة بيان للوكالة الدولية اليوم الاثنين إن الجلسة الافتتاحية شهدت الترحيب باتحاد جزر القمر كدولة عضو جديد فى الوكالة الدولية للطاقة الذرية وبذلك يصل عدد أعضاء الوكالة إلى 172 دولة.
و أضاف أنه خلال فترة الإغلاق واصلت الوكالة تطبيق الضمانات في جميع أنحاء العالم لمنع أي إساءة استخدام للمواد النووية وتم اطلاق أكبر عملية في تاريخ الوكالة لمساعدة البلدان على مواجهة فيروس كورونا مشيرا الى أنه تم تسليم ثلاثمائة شحنة من معدات الكشف عن الفيروسات وتشخيصها وإمدادات أخرى إلى 123 دولة .
وقال جروسي إنه ستظل محاربة فيروس كورونا على رأس أولوياتنا حتى يتم هزيمة الوباء في النهاية.
واوضح جروسي أنه بالتأكيد لن تكون الجائحة هي الوباء الأخير الذي يهدد العالم ولذلك فقد اقترحت الوكالة مشروع العمل المتكامل الجديد للأمراض الحيوانية المنشأ التابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية والمعروف باسم " زودياك " لإنشاء شبكة عالمية من مختبرات التشخيص الوطنية لرصد الأمراض الحيوانية المنشأ ومراقبتها والكشف المبكر عنها ومكافحتها باستخدام تقنيات نووية أو مشتقة من المواد النووية.
واشار جروسي الى أنه يقدم تقارير منتظمة إلى مجلس المحافظين حول تنفيذ إيران لالتزاماتها المتعلقة بالمجال النووي بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة لافتا الى أن الوكالة تواصل التحقق من عدم تحويل المواد النووية التي أعلنتها إيران بموجب اتفاق الضمانات الخاص بها وتتواصل التقييمات بشأن عدم وجود مواد وأنشطة نووية غير معلنة لإيران .
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