شكرا لقرائتكم خبر عن ملك البحرين يهنئ السعودية باليوم الوطنى الـ 90 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هنأ العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، المملكة العربية السعودية ملكاً وحكومةً وشعباً باليوم الوطني التسعين، متمنياً للمملكة مزيداً من الرفعة والتقدم والازدهار في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمير محمد بن سلمان آل سعود، وأن يديم المولى عز وجل عليها نعمة الأمن والاستقرار لما تشكله المملكة العربية السعودية من ركيزة أساسية وعمق استراتيجي هام للدول العربية والإسلامية وثقل عالمي مميز، مؤكداً أن اليوم الوطني السعودي يجسد عراقة الدولة السعودية وتاريخها المشرف.

جاء ذلك خلال ترأس العاهل البحريني الجلسة الاعتيادية لمجلس الوزراء بحضور الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وذلك بقصر الصخير اليوم.

وقال ياسر بن عيسى الناصر الأمين العام لمجلس الوزراء عقب الجلسة: أشاد العاهل بالإجراءات الاحترازية والتدابير الاستباقية وبالتعاون الاستثنائي الذي أظهره شعب مملكة البحرين العزيز مع المؤسسات الحكومية التي عملت بأقصى طاقات الجاهزية في مواجهة ومكافحة انتشار فايروس الكورونا.

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وقال الملك حمد: " نثمنُ عالياً ونشيدُ بما نراه من عملٍ وطنيٍ مخلصٍ ومتواصل، يسعدنا بما يمتاز به من دقةٍ و صبرٍ ومثابرة للتصدي لجائحة فيروس كورونا بقيادة ابننا العزِيز البار ولي العهِد، وكافة أفراد فريق البحرين الواحد من مواطنين ومقيمين، وندعو الجميع بأن يواصلوا عزمهم والتزامهم لتحقيق كافة النتائج المرجوة بعوِن الله وتوفيقه."

وأكد العاهل البحريني أن مملكة البحرين حكومة وشعباً واجهت بعزيمة وبإرادة وثبات تحديات الظروف القاسية التي فرضتها هذه الجائحة العالمية، وحرصت على التخفيف من حدة وطأتها بتوحيد الجهود الوطنية لمواجهة انعكاساتها على المستوى المحلي بما يراعي ويحافظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين بالتوازي مع العمل على استمرار عجلة الازدهار والتقدم تحقيقاً لمساعي التنمية المستدامة لصالح المواطنين وذلك بإطلاقنا البرامج والمبادرات التي تضمنتها الحزمة المالية والاقتصادية، ورسمت البحرين في إدارتها لأزمة جائحة الكورونا قصة نجاح لفتت انتباه العالم في التكيف والتحكم في تحديات الظروف الاستثنائية التي فرضتها الجائحة دون مصاعب تذكر ودون فرض قيود على حرية الانتقال أو اللجوء إلى عزل أو إغلاق مناطق حتى هذه اللحظة.