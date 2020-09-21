شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد الأوروبى يفرض عقوبات على شخصين و3 كيانات على خليفة خرق حظر السلاح لليبيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال منسق الشؤون الخارجية والأمنية فى الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، إن الاتحاد الأوروبى فرض عقوبات على شخصين و3 كيانات على خلفية خرق حظر السلاح إلى ليبيا، وفقا لمصادر إعلامية. وقبلها قال منسق الشؤون الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، إن عملية إيريني تشارك في تطبيق حظر السلاح في ليبيا بطريقة ملموسة.

وأضاف خلال مؤتمر صحفى: نطمح لتطوير العلاقات مع الاتحاد الإفريقي إلى أعلى مستوى.

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وفى وقت سابق قال جوزيب بوريل مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي إن علاقة التكتل بتركيا تمر بلحظة فارقة داعيا أنقرة لاحترام حقوق الإنسان.

وأضاف بوريل أمام البرلمان الأوروبي أن العلاقات "تمر بلحظة فارقة في التاريخ وستسير في اتجاه ما أو في عكسه اعتمادا على ما سيحدث في الأيام المقبلة".