شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الطاقة الإماراتي يدعو إيران لتنفيذ التزاماتها النووية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دعا وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي، اليوم الاثنين، إيران إلى تنفيذ جميع التزاماتها والتعاون الكامل مع الوكالة لمعالجة الإشكالات المتعلقة بأنشطتها النووية.
وقال الوزير الإماراتي أمام المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية إن سياسة بلاده النووية شفافة بعدما افتتحت أول معمل للطاقة النووية هو الأول في المنطقة.
ويصدر الرئيس الأميريكي، دونالد ترمب، اليوم، أمرا تنفيذيا يسمح بفرض عقوبات على الأطراف غير الأميركية التي تتعامل مع إيران، بعد أيام من الإعلان عن تفعيل آلية "سناباك".
وكانت الولايات المتحدة أكدت، الأحد، أن إيران تمتلك مواد تمكنها من صناعة قنبلة نووية نهاية العام، فيما أعلنت عن توقيع عقوبات على 24 شخصاً وكياناً على علاقة ببرنامج إيران النووي.
وكشف مسؤول أمريكي كبير، الأحد، عن أن واشنطن ستفرض عقوبات على أكثر من 24 شخصاً وكياناً شاركوا في البرامج النووية والصاروخية والأسلحة التقليدية الإيرانية.
وقال المسؤول الأمريكي إن واشنطن تعتقد أن إيران ربما تملك مواد انشطارية تكفي لصنع قنبلة نووية بحلول نهاية العام.
وأوضح أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترمب، سيصدر أمراً تنفيذياً، الاثنين، يسمح لأميركا بفرض عقوبات على الأطراف غير الأميركية التي تتعامل في الأسلحة التقليدية مع إيران.
وأشار المسؤول الأمريكي إلى أن إيران وكوريا الشمالية استأنفتا التعاون بشأن مشروع الصواريخ بعيدة المدى.
هذا، وقال سامويل وربيرج، المتحدث الإقليمي لوزارة الخارجية الأميركية، في لقاء مع "العربية" إن الولايات المتحدة لها الحق بإعادة فرض العقوبات على إيران، وإن واشنطن متفقة مع الأوروبيين حول الخطر التي تمثله إيران في المنطقة والعالم.
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