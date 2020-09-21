شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الطاقة الإماراتي يدعو إيران لتنفيذ التزاماتها النووية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دعا وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي، اليوم الاثنين، إيران إلى تنفيذ جميع التزاماتها والتعاون الكامل مع الوكالة لمعالجة الإشكالات المتعلقة بأنشطتها النووية.

وقال الوزير الإماراتي أمام المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية إن سياسة بلاده النووية شفافة بعدما افتتحت أول معمل للطاقة النووية هو الأول في المنطقة.

ويصدر الرئيس الأميريكي، دونالد ترمب، اليوم، أمرا تنفيذيا يسمح بفرض عقوبات على الأطراف غير الأميركية التي تتعامل مع إيران، بعد أيام من الإعلان عن تفعيل آلية "سناباك".