شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة العراقية تسجل 3821 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة العراقية، تسجيل 3821 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الإصابات منذ بدء تفشى الوباء فى البلاد إلى 322 ألفًا و856 حالة، وأوضحت الوزارة - في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية اليوم الاثنين، أنه تم تسجيل 4484 حالة شفاء من الفيروس؛ ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 258 ألفًا و75 حالة بنسبة 80%، مشيرة إلى تسجيل 70 حالة وفاة جديدة؛ ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 8625 حالة.
وفى سياق متصل أعلنت وزارة الصحة في حكومة إقليم كردستان العراق تسجيل 730 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي الإصابات في الإقليم إلى 41732 حالة.
وقالت الوزارة - في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية، اليوم الاثنين "إن عدد المتعافين من الفيروس ارتفع إلى 26 ألفا و921، فيما لايزال 13 ألفا و275 شخصا يتلقون العلاج، بينما ارتفع عدد الوفيات إلى 1536حالة.
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