شكرا لقرائتكم خبر عن المباحث الجنائية ولاية الخرطوم تلقى القبض على تشكيل إجرامى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمكنت المباحث الجنائية بشرطة ولاية الخرطوم فرعية شرق النيل، من القبض على تشكيل إجرامي نشط في تزييف العملة مكون من ثلاثة متهمين بينهم امرأة وتفيد متابعات المكتب الصحفي للشرطة بأنه وردت معلومات لمباحث فرعية شرق النيل عن تداول عملات مزيفة بمناطق مختلفة بمحلية شرق النيل، و تم تكوين فريق لمتابعة المعلومة تحت إشراف العميد شرطة سليمان إسماعيل خريف مدير إدارة المباحث الجنائية بشرطة ولاية الخرطوم ومتابعة رئيس الفرعية العقيد شرطة عبد الصادق إسحاق.

ووفقا لما أوردته وكالة السودان للأنباء، من خلال المعلومات وضح أن المتهمين يتنقلون من مكان لآخر بين الحاج يوسف وأم ضوابان وسوبا شرق، وبعد أسبوع من المتابعة تم ضبط المتهمين و بحوزتهم ماكينة اسكنر ملونة وأحبار ومقصات وأوراق نقدية مزيفة فئة الخمسمائة جنيه وفئة المائتي جنيه، و تم التحري معهم حيث أقروا بالاتهام المنسوب إليهم و تم فتح بلاغ في مواجهتهم تحت المادة 117من القانون الجنائي بقسم شرطة الحاج يوسف.