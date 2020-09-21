ضبط سيدة أقامت حفلاً في منزلها بدبي بالمخالفة لـ«تدابير كورونا»

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ضبطت القيادة العامة لشرطة دبي، سيدة عربية لمخالفتها التدابير الاحترازية والتعليمات والواجبات المفروضة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، وذلك بعد تنظيمها حفلاً خاصاً في منزلها بمشاركة فرقة موسيقية، ومدعوين من الرجال والنساء، دون مراعاة لاشتراطات السلامة العامة والتباعد الجسدي وارتداء الكمامات.
وأكد مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي العميد جمال سالم الجلاف، أن السيدة خالفت بتنظيمها للحفل القرار الصادر من النائب العام لدولة الإمارات العربية المتحدة رقم 38 لسنة 2020 بشأن تطبيق لائحة ضبط المخالفات والجزاءات الإدارية الصادر بها قرار مجلس الوزراء رقم 17 لسنة 2020، بشأن لائحة ضبط مخالفات والتدابير الاحترازية والتعليمات والواجبات المفروضة للحد من انتشار فيروس كورونا.
وأضاف أنه تم تغريم السيدة مبلغ 10 آلاف درهم عملاً بقرار النائب العام للدولة بشأن لائحة مخالفات التدابير الاحترازية، التي توّقع في بندها الرابع غرامة مالية مقدارها 10 آلاف درهم لكل من يقدم على إقامة تجمعات أو اجتماعات أو حفلات خاصة أو عامة أو التجمع في الأماكن العامة أو المزارع أو العِزب.
وأشار الجلاف إلى أن شرطة دبي استدعت المشاركين في الحفل والفرقة الموسيقية التي أحيت فعاليته، لتطبيق قرار النائب العام للدولة بشأن لائحة مخالفات التدابير الاحترازية بحقهم، والتي توقع غرامة مالية مقدارها 5 آلاف درهم على المشاركين في التجمعات أو الاجتماعات أو الحفلات المُخالفة للإجراءات الاحترازية الوقائية.
وأكد أن القيادة العامة لشرطة دبي لا تتهاون أبداً مع كل من يُخالف الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، الهادفة إلى حماية أفراد المجتمع ووقايتهم من انتشار المرض، داعياً أفراد المجتمع إلى أهمية الحرص الدائم على تطبيق الإجراءات الاحترازية والحفاظ على التباعد الاجتماعي، وعدم تنظيم الحفلات والمناسبات التي من شأنها أن تساهم في نشر الفيروس.
وتهيب القيادة العامة لشرطة دبي بأفراد المجتمع الإبلاغ عن مخالفات الإجراءات الاحترازية من خلال الرقم المجاني 901، أو عبر خدمة «عين الشرطة» على تطبيق شرطة دبي الذكي في الهواتف النقالة.
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