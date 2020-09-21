شكرا لقرائتكم خبر عن "رايحين على جهنم" يتصدر "تويتر" بعد تصريحات رئيس لبنان عن فشل تشكيل الحكومة ..فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الرئيس اللبنانى ميشال عون، اليوم الإثنين، إن بلاده ذاهبة إلى جهنم إذا لم تُشكل حكومة جديدة، لكنه أقر بأن الأمر يحتاج لما يشبه المعجزة، قائلا ردا على سؤال عما إذا كان ذلك يعنى أنه لا أمل فى حدوث انفراجة، "لا .. يمكن يصير عجيبة".

وردا على سؤال من الصحفيين فى المؤتمر عن إلى أين يتجه لبنان إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق بين القوى السياسية اللبنانية حول تشكيل الحكومة، رد عون قائلا: "طبعا على جهنم".

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وتصدر هاشتاج "#رايحين_عجهنم" موقع تويتر فى لبنان، عصر الإثنين، عقب مؤتمر صحفى للرئيس اللبناني ميشال عون، اقتباسا من تصريح له حذر فيه من الفشل فى الاتفاق حول تشكيل الحكومة.