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الكويت تتمسك بإقامة منطقة خالية من الأسلحة النووية والدمار الشامل

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكرت قناة العربية الحدث فى خبر عاجل لها منذ قليل، أن الكويت تتمسك بإقامة منطقة خالية من الأسلحة النووية والدمار الشامل، مطالبة الوكالة الذرية بضرورة التأكيد  على عدم وجود مواد وأنشطة نووية غير معلنة في إيران.

وفى وقت سابق انطلقت اليوم أعمال الدورة العادية الرابعة والستين للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية فى مقر الوكالة بالعاصمة النمساوية فيينا وسط حضور محدود بسبب إجراءات الوقاية من وباء ، وقال رافائيل جروسي المدير العام للوكالة بيان للوكالة الدولية اليوم الاثنين إن الجلسة الافتتاحية شهدت الترحيب باتحاد جزر القمر كدولة عضو جديد فى الوكالة الدولية للطاقة الذرية وبذلك يصل عدد أعضاء الوكالة إلى 172 دولة.

و أضاف أنه خلال فترة الإغلاق واصلت الوكالة تطبيق الضمانات في جميع أنحاء العالم لمنع أي إساءة استخدام للمواد النووية وتم اطلاق أكبر عملية في تاريخ الوكالة لمساعدة البلدان على مواجهة فيروس كورونا مشيرا الى أنه تم تسليم ثلاثمائة شحنة من معدات الكشف عن الفيروسات وتشخيصها وإمدادات أخرى إلى 123 دولة .

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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