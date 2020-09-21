شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت تتمسك بإقامة منطقة خالية من الأسلحة النووية والدمار الشامل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكرت قناة العربية الحدث فى خبر عاجل لها منذ قليل، أن الكويت تتمسك بإقامة منطقة خالية من الأسلحة النووية والدمار الشامل، مطالبة الوكالة الذرية بضرورة التأكيد على عدم وجود مواد وأنشطة نووية غير معلنة في إيران.

وفى وقت سابق انطلقت اليوم أعمال الدورة العادية الرابعة والستين للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية فى مقر الوكالة بالعاصمة النمساوية فيينا وسط حضور محدود بسبب إجراءات الوقاية من وباء كورونا، وقال رافائيل جروسي المدير العام للوكالة بيان للوكالة الدولية اليوم الاثنين إن الجلسة الافتتاحية شهدت الترحيب باتحاد جزر القمر كدولة عضو جديد فى الوكالة الدولية للطاقة الذرية وبذلك يصل عدد أعضاء الوكالة إلى 172 دولة.

و أضاف أنه خلال فترة الإغلاق واصلت الوكالة تطبيق الضمانات في جميع أنحاء العالم لمنع أي إساءة استخدام للمواد النووية وتم اطلاق أكبر عملية في تاريخ الوكالة لمساعدة البلدان على مواجهة فيروس كورونا مشيرا الى أنه تم تسليم ثلاثمائة شحنة من معدات الكشف عن الفيروسات وتشخيصها وإمدادات أخرى إلى 123 دولة .