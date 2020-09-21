شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجلس النواب اللبناني يدعو المجلس للانعقاد بسبب تفشي كورونا في السجون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن المكتب الإعلامي في رئاسة مجلس النواب اللبناني، أن الرئيس نبيه بري، يولي عناية خاصة لموضوع تفشي وباء كورونا بين نزلاء السجون اللبنانية، وتحديدا في سجن رومية، ولهذه الغاية دعا رئيس المجلس هيئة مكتب مجلس النواب إلى الانعقاد بعد غد الأربعاء، وعلى جدول اعمالها عدد من القوانين ومن بينها قانون العفو العام.

وبالأمس، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية عن تسجيل 1006 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19»، خلال 24 ساعة ؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 29 ألفًا و303 في البلاد.

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وأشارت «الصحة اللبنانية» عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، الأحد، إلى تسجيل 11 وفاة جديدة بالفيروس؛ ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 297.

ووصل العدد الإجمالي للوفيات حول العالم؛ بسبب فيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19»، اليوم الأحد، إلى أكثر من 958 ألف حالة وفاة، فيما بلغت عدد الإصابات بالفيروس أكثر من 30 مليون إصابة.