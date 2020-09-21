شكرا لقرائتكم خبر عن حمد بن عيسى: خطواتنا نحو السلام لصالح الجميع وموقفنا ثابت من القضية الفلسطينية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال ملك البحرين حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة: "خطواتنا نحو السلام لصالح الجميع وتهدف لحسن الجوار"، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل، وأضاف: "نؤكد على موقفنا الثابت والدائم من القضية الفلسطينية". وتابع ملك البحرين: ملتزمون بدولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية، مستطردا: نرى السلام خيارا استراتيجيا لدفع الاستقرار في الشرق الأوسط. Advertisements وتابع ملك البحرين، أن التوقيع على إعلان تأييد السلام إنجاز تاريخي مهم. وفى وقت سابق، قال ملك البحرين حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة : خطواتنا نحو السلام ليست موجهة ضد أي كيان أو قوى، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

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