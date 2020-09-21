شكرا لقرائتكم خبر عن الرئاسة التونسية: استرجاع الأموال المهربة مسألة أمن قومى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الرئاسة التونسية، إن الأموال المهربة للخارج تبلغ آلاف المليارات، وفقا لخبر عاجل بثته قناه العربية الحدث منذ قليل، وأضافت أن استرجاعها مسألة أمن قومى.

وقبلها أعلنت لجنة مكافحة كورونا فى تونس، أن الوضع الوبائى يتجه نحو الأسوأ خلال شهر.

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وفى وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة التونسية تسجيل 540 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليصبح إجمالي الإصابات 9110 إصابات، فيما تم تسجيل 5 وفيات جديدة.

وأفادت الصحة التونسية - في بيان أوردته وكالة تونس أفريقيا للأنباء أن إجمالي حالات الشفاء بلغ 2366 حالة، فيما بلغت إجمالي الوفيات 138 حالة.