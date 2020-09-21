شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية السودانى يبدأ زيارة إلى بريطانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ وزير الخارجية السودانى المُكلف عمر قمر الدين، زيارة إلى بريطانيا، ضمن جولة أوروبية يقوم بها، وذكرت وزارة الخارجية السودانية، في بيان اليوم الاثنين ، أن الوزير عمر قمر الدين سيلتقي في مقر السفارة السودانية في لندن مع روبرت فيروذر المبعوث البريطاني الخاص للسودان وجنوب السودان، إضافة إلى عقد لقاءات مع عدد من المسؤولين البريطانيين في وزارة الخارجية.

وكان وزير الخارجية السوداني زار ألمانيا والتقى مع عدد من المسؤولين هناك.

من جانب أخر أكدت الدكتورة هبة محمد علي، وزير المالية والتخطيط الاقتصادي بالسودان، أن رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، يهيئ بيئة جيدة للاستثمار.

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